Stiri pe aceeasi tema

- Karmen Simionescu și Bogdan Clapescu se bucura de o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, insa cand a venit vorba despre nunta, cei doi au fost destul de reținuți. Ei bine insa, de data aceasta, frumoasa fiica a lui Adrian Minune a decis sa ofere cateva detalii despre marele eveniment din viața…

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in pragul pregatirilor pentru marele eveniment ce va avea loc maine. Cei doi se vor casatori in Turcia alaturi de prietenii apropiați, dar și de familie. La marele eveniment vor participa aproape 100 de invitați.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Florin Salam și Roxana Dobre urmeaza sa aiba nunta in mai puțin de o saptamana, astfel ca acum sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile. Ei bine, daca ei au fost reținuți in a da detalii, Betty, fiica artistului a facut o serie de dezvaluiri despre frumosul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, au oferit detalii despre nunta. Iata cand va avea loc marele eveniment. Artista a marturisit cand va naște. Ce au spus cei doi despre numele copilului.

- Liviu Varciu are planuri mari cu iubita lui, Anda Calin. Prezentatorul TV este pregatit sa se casatoreasca, iar acum a oferit noi detalii despre nunta. Ce a marturisit indragitul actor, mai ales pentru ca traiește o frumoasa poveste de dragoste cu partenera lui din anul 2016 și au și copii impreuna.

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi urmeaza sa devina parinți pentru prima data peste cateva luni. Artista a marturisit pe rețelele de socializare cand va avea loc marele eveniment din viața lor.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Nuca a oferit detalii despre nunta. Ce planuri are pentru cel mai mare eveniment din viața ei, dar și din ce motiv nu iși dorește sa se casatoreasca in Romania. Ce a marturisit indragita vedeta.

- Cand iubești și simți ca și persoana pe care o indragești simte la fel, bineințeles ca apar și planurile de nunta, mai ales daca a avut loc deja cununia. In exclusivitate pentru Antena Stars, Edy Mexicanu a oferit multe detalii despre mare aveniment. Ce decizie a luat.