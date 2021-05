Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Sarbatorii Pastilor, in care ii incurajeaza pe romani sa respecte mai departe masurile de preventie a infectiei cu SARS-CoV-2 si sa mearga la vaccinare, potrivit Agerpres. "Suntem in zile de sarbatoare, zile pe care ni le…

- Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban, a transmis sambata, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Invierii Domnului. El le mulțumește tuturor celor care „au dat dovada de responsabilitate și solidaritate prin respectarea regulilor de protecție sanitara”. Liderul PNL a mai spus ca Romania se confrunta…

- Ma uit in jur, dupa un an de pandemie. In mediul privat disperarea e tot mai mare. Tot mai multe afaceri inchise, șomaj, prea puțini cei care au reușit sa supraviețuiasca crizei, tot mai puțini. Și ma uit la stat, acolo unde politicienii și acoliții lor și-au gasit de lucru, sa salveze patria, ce credeați?…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca romanii sunt „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, dupa ce tara noastra a ocupat locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele imunizate anti-COVID cu ambele doze, potrivit Agerpres . „Suntem tot mai aproape de revenirea…

- Prim-ministrul Florin Citu anunta, intr-o postare pe Facebook, ca de marti capacitatea de vaccinare a ajuns la 115.000 de persoane pe zi. ”Vesti importante pentru romani! Am promis, am facut. De astazi, capacitatea de vaccinare a ajuns la 115.000 de persoane pe zi. Va incurajez pe toti sa…

- Capacitatea de vaccinare in Romania a ajuns la 115.000 de persoane pe zi, a anunțat, marți, premierul Florin Cițu. „Va incurajez pe toți sa va vaccinați. Este SINGURA cale de a scapa de pandemie. Pentru revenirea cat mai rapida la normalitate este nevoie de un efort comun”, a mai scris Cițu pe Facebook.…

- Ștefan Voinea, consilierul onorific al ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, susține, intr-o postare pe Facebook, ca Ministerul Sanatații nu mai are acces de doua zile pe portalul guvernamental data.gov.ro pentru a publica informațiile despre vaccinare și pandemie. "In calitate de consilier…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…