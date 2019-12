Stiri pe aceeasi tema

- Prezente in numar mare la Gala UNICA 2019, vedetele din Romania au fost intrebate de Unica.ro ce inseamna sa fii o femeie puternica, la sfarșit de an 2019 și in prag de 2020. Vezi clipul video! Carmen Bruma: O femeie puternica este o femeie care știe sa echilibreze viața profesionala cu cea de familie…

- Romania risca sa intre din nou in vizorul Comisiei Europene. Am fost deja avertizați ca ținta de deficit bugetar pentru anul viitor este in pericol din cauza legii pensiilor. Autoritatile cauta acum solutii pentru a finanța creșterile de cheltuieli publice.

- Milioane de romani au toaleta in curte. Peste un sfert (27,7%) din populatia Romaniei traia, in 2018, intr-o locuinta care nu avea toaleta in interiorul casei, in scadere fata de procentul de 29,7% inregistrat in 2017, insa de peste zece ori mai mare decat media de 2,1% inregistrata in 2018 la nivelul…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din România a solicitat Guvernului sa gaseasca o solutie, astfel încât pacientii sa nu ramâna fara medicamentele al caror pret expira vineri.

- Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica confirma tendinta ingrijoratoare a demografiei Romaniei din ultimele decenii: populatia este tot mai batrana. Iar efectele accentuarii acestui fenomen nu ameninta doar sistemul de pensii, ci intreaga capacitate de dezvoltare economica si…

- Intrebat de prezentatoarea emisiunii ce vorbește cu Gheorghe Dinca, ce-i transmite din celula, dar și daca are vreo remușcare in ceea ce privește faptele savarșite in urma cu trei luni, avocatul Claudiu Lascoschi, a raspuns in direct, la Romania TV: "Are, are regrete in prezent. Chiar plange…

- Industria asigurarilor din Romania, si nu numai, nu poate inova, pentru ca in legislatie mai exista o virgula care nu permite acest lucru, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Madalin Rosu, presedintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). "E clar…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, marti, lansarea platformei aisemnal.ro, care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate in cadrul unei campanii…