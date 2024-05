Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri, 22 mai, o atenționare de Cod Galben de ploi torențiale pana joi dimineața, care vizeaza Oltenia, Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și vestul Munteniei.In aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta…

- Astazi, vremea va fi racoroasa dimineața și noaptea, insa temperaturile vor fi usor mai ridicate fata de ziua precedenta.Vor fi mai ales dupa-amiaza si seara vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice, in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei si doar cu totul izolat in restul teritoriului.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare cod galben de furtuni, valabila, pana la ora 23.00, in mai multe zone din tara. Cantitatile de apa vor depasi 40 de litri pe metru patrat. In Bucuresti, valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul anterior. …

- ANM anunta cod galben, panp la ora 23.00.”In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului si vijelii in Oltenia, nord-vestul Munteniei, vestul si sud-vestul…

- Astazi, vremea va fi frumoasa, dar deosebit de calda. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 și 29 de grade, cu cele mai ridicate valori in sudul Moldovei și in estul Munteniei. Cerul va fi variabil, temporar noros in nord-estul țarii și la munte, zone in care pe suprafețe mici se vor semnala…

- Cerul va avea innorari temporare și va ploua, mai ales sub forma de aversa, izolat insoțita de descarcari electrice, in Crișana, Maramureș și Transilvania, local in Banat, Moldova și Oltenia și pe arii restranse in rest. Pe alocuri la munte și in nord-vestul teritoriului cantitațile de apa vor depași…

- Vor fi innorari temporare in vest, centru și nord precum și la munte, unde mai ales seara și noaptea va ploua in Banat, Crișana, Maramureș și izolat in Transilvania și nordul Moldovei. In zona montana inalta, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița și ninsoare. In restul teritoriului, cerul va…

- In restul teritoriului, cerul va fi variabil și pe suprafețe relativ restranse, in special in Muntenia, Dobrogea și Moldova, se va forma ceața. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari la munte, la altitudini mari (rafale de pana la 70...80 km/h) și local in regiunile vestice (rafale in general…