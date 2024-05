Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a acuzat stari de rau, in timpul unei reuniuni a Consiliului Suprem de Aparare al Italiei. Crosetto e cunoscut cu probleme medicale, la inima. Citand surse, Rai News din Italia a relatat ca intalnirea prezidata…

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a declarat ca sancțiunile economice impotriva Rusiei "au eșuat". Crosetto a cerut Occidentului sa faca mai mult pentru a ajunge la o soluție diplomatica cu președintele rus pentru a pune capat razboiului din Ucraina. Guido Crosetto este de parerea ca "Occidentul…

- Ministrul italian al apararii , Guido Crosetto, a apreciat ca declaratiile presedintelui francez, Emmanuel Macron, despre posibilitatea trimiterii de trupe occidentale in Ucraina, „sporesc tensiunile”. ”Nu judec un presedinte al unei tari prietene precum Franta, dar nu inteleg rostul si utilitatea acestor…

- Un copilaș in varsta de 2 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut in aceasta dimineața de la etajul unui bloc de pe strada Mureșului din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața, alaturi de un echipaj SMURD, pentru a acorda asistența…

- Caz șocant in București! O fetița in varsta de 2 ani din Capitala a cazut de la etaj! Micuța este in stare grava la spital și are fractura craniana. Ea se juca in apropierea geamului, iar la un moment dat a cazut.

- Un incident grav a avut loc zilele trecute la Liceul „Octavian Goga” din Huedin, județul Cluj, unde un elev a fost batut de o colega dintr-un an mai mare, acesta ajungand in stare grava la spital. In timpul unei pauze, baiatul ar fi fost lovit cu piciorul in zona organelor genitale de catre o colega…

- Ieri, in jurul pranzului, un accident rutier s-a produs pe strada Eftimie Murgu, la intersecția cu strada Lunetei. „Un barbat de 30 de ani din Florești, circula cu bicicleta dinspre Calea Turzii, pe strada Eftimie Murgu, la intersecția cu strada Lunetei, a patruns in intersecție fara sa se asigure…