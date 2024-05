Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Apararii Sebastien Lecornu a considerat vineri justificata posibila utilizare a armelor pe care le-a trimis Ucrainei pentru a lovi ținte militare de pe teritoriul Rusiei, daca sunt folosite in numele „legitimei aparari”, intrucat de pe teritoriul rus sunt lansate din ce in ce mai…

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavski, a declarat, joi, ca tara sa este de acord ca Ucraina sa foloseasca armele furnizate de ea pentru a ataca teritoriul Rusiei, dupa indemnul in acest sens formulat de secretarul-general al NATO, Jens Stoltenberg. „Republica Ceha nu are nicio problema daca Ucraina…

- Italia nu accepta ca armele occidentale sa fie folosite de ucraineni pentru atacuri pe teritoriul Rusiei. In plus, italienii spun ca nu vor trimite trupe in Ucraina. Declarațiile au fost facute dupa ce liderii Germaniei și Franței au sugerat ca armele ar putea fi folosite contra țintelor militare, potrivit…

- Cancelarul german Olaf Scholz insista ca armele furnizate de tara sa Ucrainei sa nu fie utilizate impotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei, consemneaza duminica dpa, preluat de Agerpres.

- Italia nu este de acord ca Ucraina sa foloseasca armele care i-au fost furnizate de Roma pentru a lansa atacuri asupra teritoriului rus, a declarat ministrul italian de externe, vicepremierul Antonio Tajani, la o conferința de presa, conform TASS, scrie Rador Radio Romania.

- Ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, a declarat ca sancțiunile economice impotriva Rusiei "au eșuat". Crosetto a cerut Occidentului sa faca mai mult pentru a ajunge la o soluție diplomatica cu președintele rus pentru a pune capat razboiului din Ucraina. Guido Crosetto este de parerea ca "Occidentul…

- Occidentul ar trebui sa caute un armistițiu in razboiul pe scara larga al Rusiei din Ucraina, a declarat ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, intr-un interviu pentru ziarul Il Messaggero, publicat pe 6 mai.

- Liderii europeni trebuie sa evite „declaratii marete” si contradictorii si sa aiba mai degraba o strategie clara si unitara in privința Rusiei, a declarat ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto.