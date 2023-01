Stiri pe aceeasi tema

- Gianluca Vialli, legenda a fotbalului italian, a murit azi, la varsta de 58 de ani, din cauza unui cancer la pancreas. Vialli n-a fost uitat de prieteni, foști colegi sau adversari. Lumea fotbalului n-a ramas impasibila la vestea dispariției lui Vialli. Printre cei care au reacționat s-a numarat și…

- Ioan Nasleu, fostul consilier personal al primarului Nicolae Robu și fost director la Piețe SA, a fost trimis in judecata de structura centrala a DNA intr-un dosar penal alaturi de alți trei inculpați, fiind acuzat de savarșirea a doua infracțiuni de trafic de influența, in 2017. Nasleu a acționat la…

- Unul dintre cei mai cunoscuți cineaști romani din „noul val” locuiește acum in partea franceza a Țarii Bascilor, langa Biarritz, și lucreaza la Paris, unde are o slujba in industria filmului. Corneliu Porumboiu a parasit Romania in iulie 2022. A plecat impreuna cu soția sa și cu cele doua fete, una…

- La nivelul Guvernului nu exista nicio abordare care sa vizeze un boicot sau un alt tip de actiune in urma votului exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „La nivelul Guvernului Romaniei nu exista nicio intentie, nicio abordare…

- Liviu Dragnea vrea sa-l cheme pe Donald Trump martor in dosarul sau care vizeaza vizita in SUA, in care fostul șef al PSD este trimis in judecata pentru trafic de influența și de folosire a influenței. Dragnea a facut o solicitare catre DNA in care iși manifesta dorința ca fostul președinte al Americii…

- Procurorii DIICOT efectueaza, joi, doua percheziții in Cluj-Napoca. Este vizata lumea interlopa, spun sursele publicației noastre. Reprezentanții DIICOT confirma perchezițiile, dar refuza sa faca declarații, la acest moment, despre ele. Reprezentanții DIICOT confirma activitațile de la Cluj-Napoca,…

- Lumea occidentala s-a etichetat drept neoliberala, dat fiind ca liberalismul clasic s-a bucurat de prestigiu. Chiar daca n-a avut o doctrina unitara precum socialistul, liberalul a lasat urme respectabile in istorie prin moderația sa. Asta s-a intamplat abia dupa ce liberalii de la 1789 au ucis un francez…

- Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, de 67 de ani, acuzat de infractiunilor de furt si uzurpare de calitati oficiale. Dosarul…