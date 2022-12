Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai longeviv director din istoria Operei Vieneze, romanul Ioan Holender, condamna decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei la spațiul Schengen și ii cere cancelarului austriac Karl Nehammer sa rectifice decizia cu prima ocazie, conform Libertatea.ro: Fii la curent cu cele mai noi…

- Dupa votul de joi, din Consiliul JAI, unde Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen, președintele Klaus Iohannis spune ca „lipsa consensului este profund nedreapta pentru țara noastra și cetațenii romani”. Redam declarația președintelui, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a comentat votul din Consiliul Jai, in urma caruia Consiliul miniștrilor europeni de Justiție și Afaceri Interne au blocat aderarea Romaniei la spațiul Schengen, dupa veto-ul Austriei.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au avut, miercuri seara, o convorbire telefonica privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, potrivit unor surse oficiale. „Premierul Nicolae Ciuca a reiterat solicitarea Romaniei de intrare in Schengen si toate argumentele care…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat ca in discutiile pe care le va purta miercuri, alaturi de colegii sai europarlamentari romani in cadrul unei reuniuni a grupului PPE, la care va participa si cancelarul austriac, Karl Nehammer, argumentele ce vor fi aduse in favoarea aderarii Romaniei la…

- Zeci de reprezentanți ai PES activists Romania din țara si din diaspora au protestat miercuri, in fața sediului Consiliului UE, fața de opoziția Austriei la aderarea Romaniei la Schengen. Activiștii PES au precizat ca au dorit sa transmita mesajele lor de susținere pentru aderarea Romaniei la spațiul…

- Negocieri la Viena, Romania incearca sa convinga Austria in privința aderarii țarii noastre la Schengen. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca este in drum spre Viena, urmand ca la ora 17.30 sa-l intalneasca pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, la Palatul Victoria, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca „starea de incertitudine nu mai poate continua” și ca Romania va cere joi un vot decisiv in consiliul JAI, in contextul in care Austria blocheaza extinderea: Fii la curent cu…