- Apicultorii romani spun ca vremea nefavorabila va duce la compromiterea producției de miere in acest an, dar chiar și așa, prețurile nu vor fi majorate, scrie Agerpres.Productia de miere va fi compromisa inacest an, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, si in mod sigur vafi mai redusa cu…

- Apicultorii romani cer autoritatilor acordarea unui sprijin financiar de 10 euro/familia de albine pentru compensarea pierderilor din sector, avand in vedere ca fenomenele meteo nefavorabile au compromis in acest an productia de miere. "Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) fost informata…

- Apicultorii romani solicita autoritatilor acordarea unui sprijin financiar de 10 euro/familia de albine pentru compensarea pierderilor din sector, avand in vedere ca fenomenele meteo nefavorabile au compromis in acest an productia de miere, iar cheltuielile pentru supravietuirea si pastrarea familiilor…

- Anul apicol a inceput slab pentru apicultorii din judetul Satu Mare, cu recolte mici atat la rapita dar si salcam slab inflorit, a declarat presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA) Satu Mare, Nicolae Cornea, joi, pentru AGERPRES. "Apicultorii sunt nemultumiti de culesul la…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, scrie Agerpres, preluand Reuters. Cu toate acestea, Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial…

- Apicultorii tulceni se confrunta, pentru al doilea an consecutiv, cu problema secetei, iar pandemia de coronavirus accentueaza situatia deosebita in care se afla apicultura, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele filialei teritoriale a Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA), Cristian Livinschi.…

- Avand in vedere situația epidemiologica determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 și ținand cont de: Decretul Președintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei; Hotararea nr. 11/17.03.2020

- Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, va supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 4 o hotarare privind acordarea de sprijin financiar persoanelor ramase fara venituri in urma masurilor luate in contextul epidemiei COVID-19.