- Laudat sa fie Isus Cristos! Iubiți preoți, dragi credincioși! Astazi, in cetatea lui David, vi s-a nascut Mantuitorul, care este Cristos Domnul (Luca 2,11). Probabil anul acesta am așteptat la modul cel mai intensiv sarbatoarea Craciunului, deoarece s-au intamplat atat de multe lucruri cu noi, cu mediul…

- In cadrul campaniei #Indarsadați, va reamintim ca postul Craciunului este o perioada a daruirii, a faptelor bune. Acest mesaj ni-l transmit și colindele. Deși scopul lor principal este de a vesti Nașterea Domnului, multe conțin și indemnuri filantropice. „Cand ești voios, Romane, sa fii bun”,…

- Liderul AUR George Simion a declarat, duminica, la Antena 3, ca guvernul Orban trebuie sa isi dea demisia, pentru faptul ca 100.000 de romani din diaspora ar fi fost impiedicati sa voteze si pentru faptul ca 14.000 de voturi prin corespondenta au disparut. George Simion: Cifrele oficiale ne arata la…

- Istoricul Madalin Hodor scoate la iveala un document prin care se arata faptul ca Patriarhia Romana il felicita pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, in 19 decembrie 1989. Aceste documente contrazic discursul Patriarhului Daniel, cel care spunea ca regimul comunist a cazut in urma faptului ca ”l-au batjocorit…

- Face ce face si ajunge iar in atentia presei! Gigi Becali a comis-o din nou in fata a sute de romani. Ce a facut patronul FCSB e dincolo de orice imaginatie. Gigi Becali a comis-o, din nou. De data asta, pe sosea Om cu frica de Dumnezeu, credincios, dar si cu milioane de euro in […] The post Gigi Becali…

- Cu un Paște petrecut in stare de urgența și un concediu de vara facut acasa, mulți se intreaba care va fi soarta Craciunului 2020. Nu una foarte fericita, e raspunsul antreprenorilor din Laponia, ținutul lui Moș Craciun.Satul lui Moș Craciun e aproape pustiu.