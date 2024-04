Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana analizeaza restructurarea prestigiosului for de consacrare, dupa modelele academiilor care nu au trecut prin regimul comunist. „Ne gandim la o restructurare a Academiei Romane – fiind o institutie omeneasca – dupa modelele academiilor care nu au trecut prin regimul comunist. O restructurare…

- Academia Romana, cel mai inalt for stiintific si cultural al Romaniei, sarbatoreste joi, 4 aprilie 2024, in prezenta Adunarii Generale, 158 de ani de la infiintare. Evenimentul va avea loc in Aula Academiei Romane, incepand cu ora 10. Vor lua cuvantul acad. Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane,…

- Cele mai recente date furnizate de catre Ministerul de Finanțe arata ca, in Romania numarul de bugetari este de 1.295.230. Numarul acestora este comparativ mai mic cu cel din anul 2008, insa mai mare ca cel din regimul comunist. Cel mai mare numar de bugetari este in administrația publica, fiind vorba…

- Limba romana este unica din mai multe puncte de vedere, chiar daca exista mici asemanari cu alte limbi, precum cea spaniola. Știți care este cuvantul care incepe și se termina cu litera J? Termenul care incepe și se termina cu “J” De-a lungul anilor, vocabularul limbii romanii a fost completat cu mai…

- De ziua Unirii Principatelor Romane, Cristian Popescu Piedone a demarat o campanie impotriva ‘Ocaii Mici’ in Sectorul 5. Edilul a mers la mai multe carmangerii din sector și a avut o mare surpriza. Inspirat de idealurile marelui Alexandru Ioan Cuza, care a visat la o țara mandra și suverana, Cristia…

- Academia Romana da tonul stiintific… Avem in vedere in primul rand sesiunea festiva comuna cu Academia de Științe a Moldovei, desfasurata simultan luni, 15 ianuarie 2024, in format hibrid, pe relatia Bucuresti – Chisinau, intre vorbitorii aceleiasi limbi (romana – romana, nu romana – moldoveneasca).…

- O propunere legislativa privind interzicerea accesului la demnitati si functii publice pentru persoanele care au facut parte din structurile de putere ale regimului comunist se afla in dezbatere publica, la Camera Deputatilor, Senatul fiind forul decizional.Propunerea legislativa pentru modificarea…