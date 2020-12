INVITAȚIE: „Mask on your face; Music in your soul”- muzică în…

Hai sa impraștiem puțina fericire! Dupa un an dificil, vrem sa oferim bucureștenilor, dar nu numai, cateva momente de bucurie, de liniște sufleteasca, printr-un proiect muzical, sambata, 5 decembrie, cu puțin timp inainte de sosirea lui Moș Nicolae. Demersul vrea sa ajute la creșterea “ratei zambetelor”, in intervalul 12.00-15.00. Echipa jumptosmart.ro/ SMARTiCITY a creionat proiectul „Mask on your face; Music in your soul”- muzica in strada, prin care dorim sa oferim bucureștenilor care vor fi in trecere prin centrul orașului, cateva momente frumoase, care sa ii reconecteze la spiritul sarbatorilor…