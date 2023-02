Investițiile imobiliare planificate pentru 2023 depășesc un miliard de euro Valoarea totala a investițiilor imobiliare planificate in 2023 de investitorii activi in marile centre regionale ale Romaniei se situeaza intre 700 milioane și 1,2 miliarde de euro, conform unui studiu realizat de Romania Property Club in randul membrilor și partenerilor sai in luna ianuarie 2023. Marea majoritate (47%) și-au bugetat investiții intre 30-50 de milioane de euro, 26% din cei chestionați au bugete sub 30 de milioane de Euro, 16% planuiesc sa investeasca intre 50-100 de milioane, iar 11% și-au anunțat intenția de a investi peste 100 de milioane de Euro. Cele mai bine cotate destinații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

