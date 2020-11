Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de gaze in Romania va crește in urmatorii ani cu peste 8 miliarde metri cubi, a anunțat joi Ion Sterian, directorul general al Transgaz. In medie, consumul anual este de 10 miliarde metri cubi, ceea ce inseamna o creștere foarte mare, de circa 80%. Sterian spune ca din partea populației sunt…

- ​Consumul de gaze în România va crește în urmatorii ani cu peste 8 miliarde metri cubi, a anunțat joi Ion Sterian, directorul general al Transgaz. În medie, consumul anual este de 10 miliarde metri cubi, ceea ce înseamna o creștere foarte mare, de circa 80%. Sterian spune…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat joi ca aproximativ 5,6 milioane de romani vor beneficia, pana in 2026, in principal, de gaze naturale romanesti, urmare a proiectelor de investitii derulate de Transgaz. Secretarul general al Guvernului a efectuat, alaturi de…

- Guvernul Orban a realizat un raport de 234 de pagini al primului an de mandat structurat pe masurile implementate de fiecare minister în parte. Ionel Danca, șeful cancelariei prim-ministrului, spune ca obiectivele asumate în programul de guvernare au fost îndeplinite, chiar daca a…

- Distrigaz Sud Retele, companie apartinand ENGIE Romania, liderul in distributia de gaze naturale din Romania, are o expertiza de peste 45 de ani in acest domeniu si detine licenta de operare pentru distributia de gaze naturale in 900 de localitati, pe raza a 20 judete din sudul si centrul Romaniei,…

- Transgaz a finalizat lucrarile de modernizare a statiei de comprimare a gazelor naturale de la Silistea, in urma unei investitii de 74 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Proiectul a fost necesar si in contextul preluarii in sistemul romanesc…

- Romania a obținut o suma impresionanta, de 79,9 miliarde de euro, in urma negocierilor de la Consiliul European. Guvernul Ludovic Orban a elaborat Planul Național de Investiții și Relansare Economica, bazat, in mare parte, pe obiective finanțate din fonduri europene. Documentul prevede construirea a…

- IMM FACTOR este cel de-al treilea program guvernamental, derulat de FNGCIMM, prin care este sustinut accesul la finantare al IMM. Costurile de finantare, in procent de 50% si costurile de garantare, in procent de 100% sunt acoperite printr-o Schema de Ajutor de Stat, suportata din bugetul Ministerului…