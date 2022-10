Investiții de patrimoniu împotriva inflației Top 100 Mari Maeștri ai Artei Romanești se reunesc in cel mai mare eveniment al pieței romanești de arta din acest sezon – Licitația de Toamna. Sunt artiștii inscriși in „Top 10clasici peste 100.000 de euro”, reprezentativi pentru arta romaneasca importanta, dupa rezultatele de piața din ultimii ani, operele carora s-au apropiat de zona de tezaurizare odata cu ultimele mișcari ale inflației. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

