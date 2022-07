Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a mers impreuna cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, la sistemele de irigații din agricultura. Daea a explicat ca in renegocierea PNRR vor fi alocate 500 de milioane de euro pentru refacerea sistemului de irigații, iar Marcel Boloș are misiunea de a…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea incearca sa il determine pe ministrul Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, sa susțina la Bruxelles introducerea irigațiilor in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Iar cea mai buna metoda sa-l convinga ca in Romania exista instalații…

- Organizarea si multiplicarea asociatiilor utilizatorilor de apa si sustinerea acestora cu bani de la Uniunea Europeana si din bugetul statului este o solutie viabila pentru contracararea efectelor negative ale secetei, considera ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Lucrarile de investitii, pornite, realizate…

- Daea a aratat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca a avut, la inceputul saptamanii, o intalnire la Ministerul Agriculturii cu ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, si cu echipa sa de consilieri, pentru a stabili pasii ce trebuie parcursi in vederea sustinerii la Bruxelles a…

- Ar fi pacat pentru Romania ca, la un buget de 80 de miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, sa nu putem asigura forta de munca necesara pentru atragerea fondurilor europene, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca este obligatoriu sa fie regandit capitolul de energie din PNRR, avand in vedere ca se doreste renuntarea la dependenta ruseasca. Bolos a explicat ca sumele prevazute in PNRR se vor suplimenta si ca va exista o redistribuire…

- Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca in vizita de joi de la Alba Iulia. Acesta a declarat ca vestea i-a dat-o ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, potrivit HotNews.ro. Marcel Boloș se afla in aceste zile la Bruxelles, trimis special de premier pe tema pachetului…

- ”Am discutat seara trecuta despre acest obiectiv, pentru care pregatim deja masuri concrete in Guvernul Romaniei, cu europarlamentarii ce reprezinta intreg spectrul politic din Romania. Au fost discutii foarte constructive, in cadrul carora am dezbatut pe larg stadiul pregatirii cererii de plata aferente…