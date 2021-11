Investigații în SUA: Obiecte neidentificate s-ar fi apropiat de zone militare sensibile (VIDEO) Departamentul american pentru Aparare a anunțat formarea unui grup care va investiga informațiile despre OZN-uri care s-ar fi apropiat de zone militare sensibile. Experții SUA vor analiza informațiile despre fenomenele aeriene neexplicate, din apropierea bazelor militare americane. Potrivit abc News „incursiunile oricarui obiect aerian in Spațiul aerian de uz special genereaza ingrijorari legate de siguranța zborurilor și a operațiilor și ar putea reprezenta o provocare naționala de securitate”, a spus Pentagonul, folosind termenul care definește spațiul aerian militar, zonele de operații militare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

