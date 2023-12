Investigație CBS: „Gigantul Mars folosește cacao recoltată în Ghana de copii de 5 ani”. Reacția companiei americane de dulciuri De la varsta de 5 ani, copii din Ghana folosesc macete aproape la fel de mari ca ei pentru a recolta boabele de cacao care ajung in unele dintre cele mai iubite ciocolate din America, arata un reportaj al postului CBS, ai carui reporteri au vizita mici ferme din țara africana care lucreaza cu gigantul american de ciocolata Mars, care produce bomboane, inclusiv M&M's și Snickers. Imaginile surprinse de CBS News arata copii și adolescenți care cara macetele pe camp și le folosesc pentru a sparge pastaile de cacao.Acest lucru se intampla in ciuda angajamentului companiei de a proteja copiii de munca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

