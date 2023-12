Învățământul va primi 74 de miliarde de lei în 2024, echivalentul a 4,3 % din PIB A fost majorat bugetul prevazut pentru invațamant in anul 2024 – are o valoare de peste 74 de miliarde de lei, echivalentul a 4,3 % din PIB. Vom avea cu peste 20 de miliarde de lei mai mult pentru educație! Bugetul de stat prevazut inregistreaza o creștere de 56% fața de execuția din 2023, fiind in valoare de peste 57 de miliarde de lei. Este principala sursa de finanțare pentru invațamant, careia i se adauga sume defalcate din TVA prin bugetele locale, venituri proprii ale instituțiilor de invațamant superior și bugetele locale din venituri proprii. Sumele prevazute in bugetul Ministerului Educației… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

