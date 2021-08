Inundațiile din China centrală. Bilanțul victimelor s-a triplat. Sute de morți China a anunțat luni, un bilanț mult mai greu al inundațiilor de la sfarșitul lunii trecute din centrul țarii: cel puțin 302 morți și 50 de disparuți dupa ce echivalentul unui an de ploaie a cazut in trei zile. Acesta este cel negru bilanț de inundații din țara asiatica de la o alunecare de teren […] The post Inundațiile din China centrala. Bilanțul victimelor s-a triplat. Sute de morți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

