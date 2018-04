Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul decide, in sedinta de miercuri, mai multe ajutoare de urgenta unor localitati si persoane care au fost afectate de inundatii si alunecari de teren, a anuntat premierul Viorica Dancila. Este vorba despre ajutoare de urgenta in valoare de 353.500 de lei, din bugetul Ministerului Muncii, pentru…

- "Vom incerca nu numai sa-i ajutam pe oameni acum, ci sa-i ajutam si dupa ce aceste probleme legate de inundatii, legate de alunecarile de teren vor trece. Vom incerca chiar sa cautam solutii si la nivel european, sa vedem care este situatia si daca putem accesa fondul de solidaritate", a spus Dancila.…

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inchis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- Peste 70 de localitati din 15 judete sunt afectate de inundatii. La nivel national, au fost afectate peste 130 de case si anexe gospodaresti si doua drumuri nationale, potrivit informatiilor transmise miercuri dimineata de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Hidrologii au prelungit avertizarea Cod…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a stabilit masurile ce vor fi luate in localitațile afectate de inundații in Eveniment / Membrii Comitetului județean pentru Situații de Urgența Teleorman s-au intrunit in ședința extraodinara joi, 8 martie, pentru a stabili masurile ce trebuie luate in perioada…

- In unele judete sunt deja probleme. Pompierii voluntari din Teleorman au intervenit cu motopompe ca sa poata scoate apa din gospodarii. Insa exista si locuri in care edilii locali nici macar nu i-au anuntat pe oameni ca vin apele.

- Ploile torențiale care au cazut miercuri in Timiș au produs pagube destul de insemnate in mai multe localitați din județ. Un caz special s-a inregistrat in comuna Balinț, unde au fost inundate trei hectare de teren. Totul, se pare, din cauza unui dig construit ilegal.