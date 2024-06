Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Lactalis Romania anunța ca inchide fabrica de la Miercurea Ciuc și va concedia colectiv 95 de angajați, insa compania promite o consolidare a investițiilor in celelalte 4 mari fabrici din Romania. Lactalis este cel mai mare producator din industria lactatelor din Romania și deține branduri…

- Fabrica de Zahar Premium Luduș, din județul Mureș, va colabora in 2024 cu peste 500 de fermieri, majoritatea din zona Ardealului, și se pregatește pentru o campanie-record de procesare, contractand sfecla de zahar de pe o suprafața de 8.800 de hectare, potrivit declarațiilor Mihaelei Neagu, co-proprietara…

- Grupul german Leoni, unul dintre cei mai importanți producatori de componente auto, inchide o fabrica din Romania. Reprezentanții companiei spun ca fabrica din Luduș, județul... The post Un important producator de componente auto inchide o fabrica din Romania. Angajații, transferați la Arad appeared…

- Se inchide o fabrica din Romania. Grupul german Leoni, unul dintre principalii producatori de sisteme de cablaj și componente pentru industria auto, cu operațiuni in 28 de țari și peste 95.000 de angajați, a fost recent preluat de miliardarul austriac Stefan Pierer, scrie profit.ro . Compania a decis…

- O fabrica mare de origine franceza iși inchide producția in Polonia și se muta in Romania, datorita costurilor mai mici de pe piața romaneasca. Care este acestea, aflați in randurile urmatoare. Gigantul francez va face sute de angajari Producatorul francez de anvelope Michelin va inchide fabrica din…

- Vineri, 12 aprilie, incepand cu ora 16.00, Preasfințitul Parinte Iustin, episcopul Maramuresului și Satmarului, va savarși Sfanta Liturghie a Darurilor inainte Sfințite in Ferneziu, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”. Raspunsurile la strana vor fi date de membrii Grupului psaltic „Theologos”. La…

- IRUM, singurul producator roman de tractoare agricole și utilaje forestiere, a primit azi, 02.04.2024, vizita domnului Mircea Fechet, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. Pe parcursul vizitei, in completarea informațiilor generale prezentate despre activitatea companiei IRUM, au avut loc discuții…

- Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a anuntat, ieri, ca 102 masini din oras vor fi scoase din circulatie prin programul Rabla Local. Procedurile de semnare a contractelor de finantare cu solicitantii sunt in curs de derulare. Edilul a explicat ca municipalitatea a fost a 23-a localitate…