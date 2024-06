Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți suporteri ai naționalei, din Dej, au asistat la prima partida a Romaniei de la EURO 2024, scor 3-0 cu Ucraina. Cei 11 jucatori trimiși in teren de selecționerul Edi Iordanescu au fost acompaniați la firul ierbii de pe ”Allianz Arena” (Munchen, Germania) de vocile a 30.000 suporteri. Intre…

- Romania a caștigat cu Ucraina, scor 3-0, in primul meci al nostru la EURO 2024. Presa ucraineana a avut o reacție de dezamagire la finalul umilinței suferite. „Nu te poți gandi la ceva mai rau de atat”, a scris sport.ua, unul dintre cele mai importante site-uri din Ucraina, dupa dezastrul cu naționala…

- Doi suporteri romani au patruns pe teren la meciul cu Ucraina, scor 3-0, dorind sa-l imbrațișeze pe Nicolae Stanciu, capitanul naționalei. La debutul Campionatului European din Germania, Romania a invins Ucraina, oferindu-le fanilor un regal fotbalistic, relateaza Gsp.ro.In minutul 73 al meciului de…

- Romania a caștigat meciul contra Ucrainei cu 3-0, in primul meci al grupei E de la EURO 2024. Meciul s-a desfașurat pe stadionul Allianz Arena din Munchen, iar UEFA a estimat ca au fost in jur de 30.000 de suporteri ai Romaniei pe stadion. „Tricolorii” au deschis scorul dupa 29 de minute, prin Nicolae…

- Premierul pro-rus al Slovaciei se afla in coma indusa la spital dupa ce a fost impușcat de trei ori in plina strada. Sunt ore critice pentru Robert Fico, iar medicii il monitorizeaza permanent. Șeful Guvernului a fost nimerit de gloanțe in abdomen și in braț. Focurile de arma au fost trase de la o distanța…

- Presa engleza a reacționat dupa ce Ucraina s-a calificat la Euro 2024 și a completat grupa E, din care face parte și Romania. Ucraina a caștigat cele doua meciuri de baraj (2-1 cu Bosnia și 2-1 cu Islanda) și și-a asigurat prezența la Europeanul din Germania. „Tricolorii” vor da piept cu selecționata…

