Putin continuă epurările în Ministerul Apărării. A demis patru miniștri adjuncți și a numit o rudă pe un post vacant Președintele rus Vladimir Putin a demis luni patru adjuncți din cadrul Ministerului rus al Apararii și a numit o ruda de-ale sale pentru a ocupa unul dintre posturile vacante, relateaza Reuters.Remanierea marcheaza cea mai recenta etapa a reorganizarii radicale pe care Putin a lansat-o in mai, cand l-a revocat in mod neașteptat pe ministrul sau al apararii, Serghei Soigu.La peste doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, Putin a folosit modificarile pentru a semnala ca dorește sa elimine risipa și corupția din minister și sa valorifice mai eficient economia razboiului rus pentru a servi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta de pace pentru Ucraina gazduita de Elvetia in weekendul trecut a produs rezultate neglijabile si a aratat inutilitatea organizarii de discutii in absenta Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. El spune ca rezultatele reuniunii „tind spre zero”.

- Guvernul elvețian intenționeaza sa discute rezultatele summitului pentru pace cu țarile care nu au participat la reuniune, inclusiv Rusia și China, a declarat ministrul de externe Ignazio Cassis duminica, 16 iunie, relateaza The Kyiv Independent.Reprezentanți din aproximativ 100 de țari și organizații…

- Ucraina a respins categoric propunerile venite din partea Kremlinului. Consilierul președintelui Volodimir Zelenski a catalogat oferta ca fiind „pachetul standard al agresorului”, subliniind ca „Ucraina nu va accepta niciodata sa cedeze suveranitatea și teritoriul sau in schimbul unei false promisiuni…

- O statuie din bronz a fondatorului grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a murit pe 23 august 2023, intr-un accident aviatic, la doua luni dupa o revolta esuata in Rusia, a fost dezvelita sambata, 1 iunie, la mormantul sau din Sankt Petersburg, informeaza AFP, citata de Agerpres.Statuia…

- Presedintele rus Vladimir Putin este pregatit sa opreasca razboiul din Ucraina printr-o incetare negociata a focului care recunoaste liniile actuale ale frontului, spunand in acelasi timp ca este pregatit sa lupte in continuare daca Kievul si Occidentul nu raspund, au declarat patru surse rusesti pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a promovat o noua serie de oficiali, unii dintre ei avand legaturi de sange cu actualul sau cerc de apropiați, in timp ce iși aduna o noua generație de locotenenți angajați atat in razboiul din Ucraina, cat și in conflictul mai larg al Kremlinului cu Occidentul.

- Andrei Belousov, in varsta de 65 de ani, un economist, este absolvent al Universitatii de Stat din Moscova, in 1961, potrivit Reuters. Se cunosc putine lucruri despre viata sa privata. Site-ul rus de investigatii RBC scrie ca Andrei Belousov a practicat doua arte martiale in tinerete, si anume karate…

- In timp ce Vladimir Putin continua sa susțina ca Ucraina ar fi avut un rol in atacul armat asupra salii de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, care a ucis cel puțin 139 de oameni, unele persoane din cercul intim al președintelui rus nu sunt de acord cu el, scrie marți, 26 martie, Bloomberg.Nu…