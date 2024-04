Cel puțin 11.972 de case și 16 unitați medicale au fost inundate in regiunea rusa Orenburg, iar nivelul apei din riul Ural continua sa creasca și amenința cu inundații noi zone. Alte 3.600 de case, in care locuiesc aproximativ 20.000 de persoane, sint in pericol de inundații iminente, spun autoritațile din Rusia. {{740537}}Mii de oameni au fost evacuați din Orenburg, dupa ce un baraj de pe r