Nivelul apei continuă să crească în regiunea Kurgan și Tiumen Este in creștere numarul regiunilor din Rusia afectate de inundațiile de primavara, cauzate de topirea zapezii. Dupa ce au fost inundate orașele Orsk, Orenburg și Tomsk, sint in pericol și zeci de localitați din regiunea Kurgan și Tiumen, unde a fost anunțata stare de urgența. Autoritațile au indemnat locuitori sa-și paraseasca locuințele in contextul unei amenințari tot mai evidente, noteaza Citeste articolul mai departe pe noi.md…

