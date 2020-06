Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 si redresarea economica vor fi principalele prioritati ale presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unei decizii a liderilor coalitiei guvernamentale de la Berlin, transmite luni dpa, potrivit Agerpres. Lideri ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU, formatiunea…

- Pandemia de COVID-19 si redresarea economica vor fi principalele prioritati ale presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unei decizii a liderilor coalitiei guvernamentale de la Berlin, transmite luni dpa. Lideri ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU, formatiunea cancelarului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat marti despre relaxarea restrictiilor la frontiera dintre tarile lor, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Informatia a fost confirmata de Steffen Seibert, purtator de cuvant al sefei executivului german. Cei doi lideri…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat marti despre relaxarea restrictiilor la frontiera dintre tarile lor, informeaza dpa. Informatia a fost confirmata de Steffen Seibert, purtator de cuvant al sefei executivului german. Cei doi lideri incearca sa gaseasca…

- Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene, care va incepe la 1 iulie, se va concentra pe contracararea pandemiei si a efectelor sociale si economice ale acesteia, anunta cancelarul Angela Merkel, potrivit Mediafax."Mandatul Presedintiei Consiliului UE va fi dominat in mod clar de…

- Presedintia franceza a decis sa amane trei summituri internationale care urmau sa fie gazduite de Franta in lunile iunie si iulie, pintre care si summitul Africa-Franta, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi seara Palatul Elysee, transmite AFP. Presedintele francez Emmanuel…

- Seful de cabinet al cancelarului german Angela Merkel a declarat intr-un interviu publicat vineri ca restrictiile impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului raman in vigoare cel putin pana in 20 aprilie, informeaza dpa, preluata de Agerpres . Batranii vor fi nevoiti sa evite deplasarile si contactele…