- Intrare gratuita la Gradina Zoologica Targoviște, luni, 9 august 2021, zi care a fost desemnata de autoritatile mondiale in domeniu, drept Ziua Internationala The post Intrare gratuita la Gradina Zoologica Targoviște, pe 9 august first appeared on Partener TV .

- Inca din 2013, la inițiativa comunitații online, „La Blouse Romaine”, in peste 50 de țari și 300 de localitați de pe 6 continente, se serbeaza „Ziua Internaționala a Iei”, in ziua de 24 iunie, de, „Sanziene” sau, „Dragaica”. In acest an, la Radauți, Primaria, Consiliul Local, Casa de Cultura și Muzeul…

- Marți, 1 Iunie, de Ziua Internaționala a copilului, intrarea la Gradina Zoologica din Pitești va fi gratuita indiferent de varsta. Programul de vizitare este intre orele 10:00 și 19:00. Publicul vizitator este rugat sa respecte regulamentul de vizitare și masurile in vigoare privind distanțarea fizica,…

- Avocati ai Baroului Bucuresti vor oferi consultanta juridica gratuita cetatenilor Sectorului 5 cu situatie precara, la sediul autoritatii locale, dupa ce Consiliul Local a adoptat in sedinta de miercuri o hotarare in acest sens. Hotararea - adoptata cu 17 voturi 'pentru' si 10 'impotriva'…

- La prima conferinta de presa in teren „fara masca”, primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a venit cu o veste buna: Pe 1 Iunie, de Ziua Internationala a Copilului, va fi inaugurat cochetul parc din proximitatea Dambovita Mall, realizat in urma unei investitii de aproape sapte milioane de lei:„Este…

- Ziua Internaționala a Muzeelor la Sebeș: Intrare gratuita la Muzeul Municipal „Ioan Raica” și Casa Memoriala „Lucian Blaga”, Lancram, intre orele 09.00 – 16.00 Astazi, in intreaga lume, se sarbatorește Ziua Internaționala a Muzeelor. Celebrarea in fiecare an, in data de 18 mai, a acestor instituții…

- Ziua Internaționala a Muzeelor sarbatorita in muzeele damboviten Anual, la data de 18 mai, este sarbatorita Ziua Internaționala a Post-ul Intrare gratuita la muzeele din județ, marți, 18 mai! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 12 mai este ziua in care s-a nascut Florence Nightingale, considerata fondatoarea asistentei medicale moderne si fondatoarea primei scoli laice de asistent medical din lume. In ianuarie 1974, aceasta zi a devenit oficial Ziua Internationala a Asistentilor. In fiecare an de atunci, iCn pregateste si…