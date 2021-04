Stiri pe aceeasi tema

- Iuliu Mureșan, 67 de ani, fostul președinte al lui CFR Cluj, i-a raspuns lui Gigi Mulțescu (69), antrenorul lui Dinamo, dupa trimiterile facute de „SMURD” la finalul eșecului din Gruia, 0-1. CFR a jucat cu doi oameni in plus din minutul 37, insa a marcat de-abia spre final ('80), prin Omrani.La final,…

- Dinamo a pierdut pe terenul lui CFR Cluj, 0-1, la capatul unui meci pe care echipa lui Gigi Mulțescu l-a terminat cu doi jucatori in minus. Eliminarile lui Paul Anton și Florin Bejan, petrecute in prima repriza, i-au deranjat pe fanii lui Dinamo. Dupa meci, suporterii din Peluza Catalin Hildan, acționari…

- Peluz Catalin Hildan a anunțat ca a adunat suma de bani necesara pentru a achipa datoriile clubului Dinamo și a putea primi licența pentru UEFA și Liga 1. Suporterii au adunat pana acum 1,2 milioane de euro, suma reprezentand datoriile clubului catre jucatori și pentru licența. Intr-un mesaj postat…

- Dinamo incearca sa gaseasca soluții care sa dinamizeze atacul echipei lui Gigi Mulțescu. In condițiile in care ofensiva „cainilor” este la pamant, iar echipa a reușit doar doua goluri și doua puncte in ultimele 8 etape. Primul transfer ar putea fi Nemajna Petrovic. Formația din Ștefan cel Mare a suferit…

- Florin Bratu (41 de ani) a negociat venirea la Dinamo cu cei din DDB. „Mitraliera” nu ii poarta pica lui Gigi Mulțescu (69 de ani), antrenorul preferat de fani. Florin Bratu a caștigat play-out-ul cu Dinamo in sezonul 2017-2018 și s-a aflat pe lista scurta a inlocuitorilor lui Ionel Gane. Fanii l-au…

- Golurile partidei au fost marcate de Robert Grecu, in minutul 28, din pasa lui Malele, care ulterior a punctat din penalty, in minutul 84, pentru FC Arges, respectiv Vlad Achim, in minutul 71, pentru Dinamo, dupa ce a prins un sut care nu i-a dat nicio sansa portarului advers.La finalul jocului, Ionel…

- Dinamo a fost umilita de Viitorul, scor 0-5, iar fanii din DDB și-au pierdut rabdarea cu antrenorul Ionel Gane (49 de ani). Dinamo - Viitorul, totul AICI! Suporterii-finanțatori din DDB nu au mai așteptat fluierul final al partidei din Ștefan cel Mare. Au inițiat un sondaj intern, prin care sa decida…

- Suporterii-acționari ai lui Dinamo au anunțat ca l-au convins și pe polonezul Janusz Gol, 35 de ani, sa continue in Ștefan cel Mare și sa accepte micșorarea contractului. La puțin timp dupa ce au anunțat ca Deian Sorescu și Ante Puljic vor continua la Dinamo, suporterii „cainilor” au emis un nou comunicat,…