Serviciile secrete ucrainene avertizeaza ca Vladimir Putin incearca sa atraga Belarus intr-un razboi deschis cu Ucraina. Concomitent, conform serviciilor militare de informații ale Kievului, Belarus are mobilizate la granița cu Ucraina 6 batalioane, care totalizeaza 6.000 de militari, informeaza Kyiv Independent.Adjunctul serviciului militar de informații al armatei ucrainene, Vadim Skibițki, a declarat ca Putin are intalniri frecvente cu Aleksandr Lukașenko in incercarea de a-l convinge pe dictatorul belarus sa se angajeze total intr-un razboi deschis impotriva Ucrainei. De la atacul Kremlinului…