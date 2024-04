Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Ecoassist, inițioatoarea mișcarii Plantam fapte bune in Romania, va invita sambata, 23 martie 2024, la o acțiune de plantare in localitatea Filpișu Mare, comuna Breaza, din Reghin.Suprafața totala impadurita va fi de 4,8 hectare, dintre care 1,3 hectare se vor planta cu voluntari, iar restul…

- Aproximativ 18 hectare de vegetație uscata și stuf au ars, seara trecuta, in localitatea Neculce din comuna Havarna. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Detașamentului Dorohoi și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Havarna, cu trei autospeciale de stingere.…

- Un exercițiu militar, ce a avut loc astazi in zona Mall-ului din Targoviște și a șantierului viitorului stadion Dambovița Arena, a creat neliniște, joi de dimineața. Contactat de mai mulți cetațeni, deputatul USR Daniel Blaga a mers personal la fața locului și a aflat de la personalul militar ca este…

- La nivelul Statiei de Pompieri Faget a fost activata cresterea capacitatii operationale ca urmare a izbucnirii incendiului de vegetatie uscata pe raza satului Bucovat (comuna Dumbrava), a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Timis, Zorita Mircov.Din primele informatii, focul se manifesta pe o suprafata…

- In Mureș, o bucata dintr-un avion de agrement, de dimensiunea unei capote de mașina, s-a desprins in zbor și a cazut in apropierea unei gradinițe dintr-un sat. Citește și: Polițiștii de la Investigații Criminale fac cercetari in cazul batranei gasite carbonizate la Arefu Conform ISU Mureș, avionul de…

- Articolul Cheta organizata de primarul din Lopatari pentru amenajarea de WC-uri in școli. Ce deznodamant are campania se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Au trecut șase luni de cand primarul comunei Lopatari, județul Buzau, trecea „peste rușine” și anunța pe rețelele de socializare o cheta publica…