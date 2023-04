Stiri pe aceeasi tema

- IMSP CNAMUP informeaza ca 27.02.23– 05.03.23, echipele de asistența medicala urgenta au deservit 15099 de solicitari, inclusiv la 2458 copii. Dupa acordarea primului ajutor medical, 5607 pacienți, printre care 1236 copii au fost transportați la spital.

- In perioada 13-19 februarie curent, echipele de asistența medicala urgenta au deservit 15005 de solicitari, inclusiv la 2574 copii. Dupa acordarea primului ajutor medical, 5411 pacienți, dintre care 4158 adulți și 1253 copii au fost transportați la spital.

- Peste 20 de persoane care au fost muscate de caini s-au prezentat la Spitalul Judetean Targu Jiu, de la inceputul acestui an, trei dintrre pacienti fiind copii. Noua persoane au fost muscate de caini necunoscuti, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dispeceratul comun de urgența al IMSP CNAMUP a inregistrat 15992 solicitari. Dupa acordarea asistenței medicale urgențe la etapa de prespital, 5868 pacienți, dintre care 4636 adulți și 1232 copii au fost transportați la instituțiile medicale spitalicești din țara.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe calea Galata, pod Galata, in municipiul Iasi. Au fost implicate trei autoturisme. In urma incidentului doua persoane au fost ranite, ele fiind constiente si neincarcerate. La fata locului a intervenit o autospeciala de interventie si un echipaj…

- In perioada 2 - 8 ianuarie curent, echipele de asistența medicala urgenta au deservit 17.686 de solicitari, inclusiv la 3352 copii. Dupa acordarea primului ajutor medical, 6113 pacienți, dintre care 4717 adulți și 1396 copii au fost transportați la instituțiile medicale spitalicești din țara. {{656656}}„In…

