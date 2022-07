Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de romani s-au imbolnavit de COVID in ultimele 24 de ore. Iar managerii de spitale se pregatesc pentru noul val, și controleaza la sange, inclusiv personalul medical, pentru a vedea daca toata lumea poarta masca in interior. Deocamdata au fost date avertismente la Spitalul Bagdasar Arseni,…

- In noul val Covid-19, cu creștere rapida a numarului de cazuri și de spitalizari, doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului ”Matei Balș”, face un apel: „sa ramanem calmi, dar prudenți”. Secțiile Covid sunt ”pline” In prezent, la Institutul”Matei Balș”, cele patru secții destinate…

- Ministrul Sanatații transmite ca, in ultima saptamana, s-a dublat numarul cazurilor de Covid-19 și ca este posibil sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnic. Situația in ultima saptamana la nivel național: 7. 726 de cazuri, din care 1.307 sunt pacienti reinfectați. Cu o saptamana in urma erau confirmate…

- Deși, parea ca planeta a scapat de Covid, el bantuie din nou, in forma serioasa, prin lume. Spitalele din Milano – deci, tot Lombardia, unde a fost inceputul pandemiei in 2020, caci, na, criminalul se intoarce mereu la locul faptei – sunt din nou sub presiune din cauza acestui virus. Este vorba despre…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, așteapta soluții de la MoldovaGaz, „nu doar sa vina in fiecare luna cu cereri de majorare”. „MoldovaGaz este parte a Gazpromului și ar trebui sa depuna un pic de efort cu compania mama. Ca, de altfel, putem sa-i luam cuvantul „Moldova” din MoldovaGaz”, a spus…

- In spitalele din municipiul Chișinau, sint internate in prezent doar doua persoane bolnave de COVID-19. Anunțul a fost facut de catre șeful Direcției municipale asistența medicala și sociala, Boris Gilca, in cadrul ședinței saptaminale a Primariei. Acesta a precizat ca persoanele infectate, au forme…

- Pana astazi, 18 mai 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.904.588 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 513 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 168 mai puțin fața de ziua anterioara. 72 dintre cazurile…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 590 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 140 mai puțin fața de ziua anterioara. 68 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distribuția…