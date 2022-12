(INTERVIU) KEO, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (10.12.2022) Dupa o pauza de aproape cinci ani, Keo a lansat o noua piesa, in colaborare cu Adela Popescu – “Fara tine”. Noua melodie a fost creata din dorința de a prezenta o piesa de dragoste, cu aer de romanța, tuturor iubitorilor de muzica, o „romanța moderna” cum a numit-o chiar Keo. In privința colaborarii cu Adela, Keo a marturisit in interviul realizat de Cristina Spinu, ca sunt prieteni vechi și vecini. Un prieten comun a auzit un demo la aceasta piesa la Keo in studio și i-a sugerat ca un duet cu Adela ar suna foarte bine. Cei doi artiști au inregistrat “Fara tine”, o piesa despre foste iubiri și sentimentele… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

