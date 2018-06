INTERVIU Gabriela Cristea & Tavi Clonda: „Poate vine şi un frăţior” Le-a luat mai mult pana au devenit parinti, dar acum au deja rodajul facut. Iar fetita lor i-a convins ca nu e atat de greu in trei. Cand i-am intalnit prima oara, in 2013, la Kanal D, nu multi dadeau sanse relatiei lor. Timpul, insa, a dovedit ca Gabi si Tavi se iubesc neconditionat si, dupa frumoasa nunta de acum trei ani, in primavara au facut din nou chef mare, la botezul fiicei lor, Bella Victoria Margot (7 luni). Si trebuie s-o spun: Tavi e un tatic de milioane! Si rar mi-a fost dat sa vad o familie mai vesela si mai relaxata. OK!: Cum v-ati acomodat cu noul vostru program? Gabi: Ne-a fost… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a trecut printr-un moment tulburator și greu de descris in cuvinte. Indragita prezentatoare TV a pierdut o sarcina și a preferat sa pastreze discreția in privința acestui subiect delicat. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au impreuna o fetița minunata, pe nume Bella Victoria Margot, care…

- Tavi Clonda este un tatE model, dar asta nu mai este niciun secret pentru nimeni. Artistul xi sotia sa, Gabriela Cristea, fac tot ce pot pentru ca micuta Bella Victoria Margot sE fie fericitE xi sE sE se simtE un copil iubit. Cel mai recent gest fEcut de artist in acest sens i-a emotionat profund pe…

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea sunt cei mai fericiti parinti. Minunea din viata lor, micuta Victoria, a rostit primul ei cuvant. Bella Victoria Margot devine pe zi ce trece o adevarata domnisoara, astfel ca micuta a spus si primul cuvant.

- Gabriela Cristea revine pe micile ecrane dupa pauza luata pentru a se dedica in totalitate creșterii fetiței sale. In toamna anului trecut, Gabriela se retragea de pe micul ecran pentru a se pregati de nașterea Bellei Victoria Margot, primul sau copil. Locul vedetei la emisiunea “Te vreau langa mine,…

- La sapte luni de cand a adus-o pe lume pe micuta Bella Victoria Margot, vedeta revine in televiziune, dar nu la Kanal D, ci la Antena Stars. Gabriela Cristea, una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi, va reveni, in curand, pe micile ecrane in cadrul unei noi emisiuni pe care o va prezenta…

- A fost o zi mare pentru Gabriela Cristea si Tavi Clonda, care au trait cea mai mare minune din viata lor dupa venirea pe lume a micutei Bella Victoria Margot. Cei doi fericiti parinti si-au botezat fetita, iar intreg momentul a fost extrem de deosebit, exact asa cum si l-au dorit.

- Gabriela Cristea nu s-a intors la munca pana acum, iar in prezent ea si Tavi Clonda se pregatesc pentru marea petrecere de botez a Victoriei. Intre timp, vedeta petrece timp si pe retelele de socializare, acolo unde posteaza foarte des fotografii. Cei care ii acceseaza pagina Gabrielei Cristea…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți parinți. Cei doi se bucura de fiecare moment cu micuța lor, Bella Victoria Margot. Cuplul a dezvaluit cand va avea loc botezul fetiței lor, iar prezentatoarea a marturisit ca a luat destul de mult in greutate dupa naștere. Cei doi au amanat creștinarea…