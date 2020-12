Stiri pe aceeasi tema

- Impodobit pentru sarbatori, dar cu strazile pustii din cauza pandemiei, ca mai toate capitalele europene, Bucureștiul petrece cel mai artist Craciun de pana acum.Spredeosebire de anii anteriori, cand grupuri vesele se plimbau pestrazi, admirand decorațiunile, cand familii intregi se bucuraude muzica,…

- Vulpița și Viorel s-au pregatit serios de Sarbatori, cu tot felul de bucate tradiționale și speranța in suflet, fiind pregatiți de Noul An. Cu toate acestea, soții Stegaru au o singura durere in suflet, care nu le da voie sa fie fericiți pana la capat.

- Reprezentanții primariei comunei Calnic au anunțat ca unui dintre fii satului s-a oferit sa suporte costurile iluminatului de Sarbatori, dupa ce, la mijlocul lunii decembrie, instituția anunțase ca se va renunța anul acesta la iluminat din cauza lipsei banilor. „In urma discuțiilor legate de iluminatul…

- Razvan Cherecheș, șeful departamentului de sanatate publica, din cadrul Universitații „Babeș Bolyai” din Cluj, susține ca, cel mai probabil, școlile vor ramane inchise tot semestrul II.

- Antena Stars va ofera exclusivitatea momentului! Interviu bomba din casa celui mai excentric milionar Cengiz Siklaroglu, faimosul turc cu care Bianca Dragușanu a aparut in ultima perioada! Filmari din casa de sute de mii de euro a acestuia!

- In cadrul Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi s-au alaturat noi persoane cu suflet mare, care au dorit sa le ofere un zambet si un sprijin de Sarbatori. Astfel, profesorul universitar, senator PSD, Doru Adrian Panescu ofera pentru darurile micutilor de la Cioca Boca suma de 500 de lei. De asemenea,…

- Va prezentam superexclusivitatea momentului! Antena Stars este singura televiziune care a reușit sa filmeze in casa celebrului turc Cengiz Siklaroglu alaturi de Bianca Dragușanu și acesta. Cei doi au fost protagoniștii unui interviu de senzație, in care au facut dezvaluiri uluitoare. Iata ce a spus…