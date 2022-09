Stiri pe aceeasi tema

- Alice Francis s-a nascut in Timișoara, avand o mama care a trait la Ghiroda și un tata care provine din Tanzania. A parasit Romania la varsta de cinci ani și a imbrațișat o cariera muzicala, lansand in 2012 albumul de debut, „St. James Ballroom”. De-a lungul anilor, Alice Francis a concertat de mai…

- Au mai ramas puține zile pana la startul Festivalului European de Teatru Eurothalia. Ediția a 8-a, care se va desfașura in perioada 21-29 septembrie 2022, va aduce pe scena Teatrului German din Timișoara noua spectacole de teatru contemporan produse de companii și teatre din Romania, Germania, Portugalia,…

- Ansamblul folcoric german „Banater Rosmarein” a reprezentat Romania in cadrul evenimentului Ennis European Culture Week, care a avut loc recent in Irlanda. Prima ediție a acestui festival european dedicat pastrarii tradițiilor culturale a avut loc in 1986 in Germania iar Timișoara a gazduit aceasta…

- Sambata, 13 august 2022, dam startul ediției cu numarul 6 al uneia dintre cele mai frumoase și cunoscute competiții de alergare montana din țara. Vatra Dornei este din nou gazda pentru sute de alergatori de toate varstele, profesioniști sau amatori, care iubesc natura, sportul și muntele. Varful Oușoru…

- Pe data de 21 iulie va avea loc Europe Street Dance Cup, in Cervia, Italia, competiție ce se adreseaza dansatorilor de dans urban. Andreea Dobrea, instructor de street dance in cadrul Academiei de Dans Adamas din Bacau face parte din cei calificați in finala, astfel aceasta va reprezenta Romania și,…

- Numele lui Paul Soll este cunoscut in industria de entertainment din țara noastra, avand in vedere ca și-a inceput cariera in HoReCA in urma cu mai bine de 25 de ani, ca manager de produs pentru o binecunoscuta marca internaționala. Mai apoi a dezvoltat o companie care a livrat artiști din diferite…

- Anularea curselor aeriene pare sa devina o practica a companiilor low-cost in ultima perioada. Sute de romani așteapta de cel puțin 24 de ore imbarcarea spre Timisoara si Cluj de pe aeroportul din Dortmund, dupa ce Wizzair a decis sa anuleze cursele.Pasagerii nu au primit niciun fel de explicații…

- Romania participa intre 11 si 20 august la Campionatul European U16 Masculin – Divizia B de la Sofia (Bulgaria). SCM OHMA Timisoara are si ea un reprezentant la lot in persoana juniorului Serban Horga. Horga a impresionat recent in sala „Olimpia” din Ploiești la meciurile din cadrul FIBA Youth Development…