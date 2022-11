Intervenție de urgență a pompierilor la o fabrică din Timișoara, după ce o hală imensă s-a umplut de fum Pompierii a fost solicitați in aceasta seara, la ora 20:25, sa intervena la un operator economic de pe strada Polona, la ieșirea din Timișoara spre Utvin, pentru o degajare masiva de fum, echipajele fiind avertizate ca exista posibilitatea ca in interior sa fie inca persoane, dupa ce 169 de angajați s-au autoevacuat. La fața locului […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor la o fabrica din Timișoara, dupa ce o hala imensa s-a umplut de fum a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea, au desfasurat in cursul zilei trecute, un exercitiu cu forte si mijloace de recunoastere si interventie pe platforma industriala a unei societati cu risc chimic.Potrivit ISU Delta Tulcea, scenariul care…

- O casa din municipiul Arad a luat foc iar o femeie a fost captiva in interior. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul care a cuprins o incapere. Incendiu s-a manifestat la o locuinta de pe strada Rozelor, din Arad. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala…

- O casa din municipiul Arad a luat foc iar o femeie a fost captiva in interior. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul care a cuprins o incapere. Incendiu s-a manifestat la o locuinta de pe strada Rozelor, din Arad. Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit de urgenta cu o autospeciala…

- O casa a fost cuprinsa de flacari sambata seara, pe strada Zanelor din Arad. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. „La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacara deschisa la nivelul unei…

- Pompierii constanteni au intervenit cu autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, pentru salvarea unui porumbel, pe care, ulterior l au hranit si i au dat apa, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Constanta..Alo, pompierii Va rog, veniti in parcul de pe Bulevardul Tomis.…

- Pompierii militari timișeni au raspuns prompt, in cursul nopții de 10 spre 11 septembrie, unui numar de trei intervenții. . In data de 10.09.2022, la ora 21:32, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la un autoturism, cu propagare la anexa și la casa, in comuna Gottlob. A fost…

- Pompierii militari timișeni au raspuns prompt, in cursul nopții de 10 spre 11 septembrie, unui numar de trei intervenții. . In data de 10.09.2022, la ora 21:32, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la un autoturism, cu propagare la anexa și la casa, in comuna Gottlob. A fost…

- Pompierii din cadrul ISU Turda au intervenit astazi, pe strada Libertații din Turda, pentru a degaja cateva element de tencuiala de pe o cladire. Acestea riscau sa cada de pe cladire și puneau in pericol siguranța cetațenilor. „Este o intervenție pentru degajarea unor elemente de tencuiala ce riscau…