- In cursul acestei zile, 12 martie a.c., Detașamentul de Pompieri Onești a executat un exercițiu cu forțe și mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de intervenție. Situația tactica s-a desfașurat in incinta unui operator economic din municipiul Onești care prelucreaza produse din lemn. Conform…

- Ieri, in orașul Bacau, 50 de copii din Comanești au avut privilegiul de a trai o experiența captivanta și educativa, descoperind misiunile și activitațile instituțiilor de forța și intervenție ale județului. Sub egida “Ziua Protecției Civile,” evenimentul organizat cu sprijinul Inspectoratului Județean…

- Astazi, 22 februarie a.c., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,,Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a efectuat un exercitiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren, privind desfasurarea interventiei operative, in cazul unor caderi masive de zapada care afecteaza zona de vest a județului Bacau.…

- Astazi, 15 februarie a.c., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a efectuat un exercitiu pentru antrenarea structurilor de intervenție, privind gestionarea situațiilor de urgența generate de producerea unui incendiu la Salina Targu Ocna. Conform scenariului,…

- Intr-o intervenție de urgența desfașurata in cursul nopții de vineri spre sambata, pompierii din Slanic Moldova au reușit sa stavileasca un incendiu de vegetație uscata care amenința sa se extinda periculos pe dealurile din cartierul Cerdac. Alerta a fost primita prin numarul unic de urgența 112 in…

- In urma unei defecțiuni neașteptate a cutiei de viteze a microbuzului școlar de la Școala Nr.6 din Comanești, elevii din patru localitați se confrunta cu dificultați in a ajunge la școala. Situația a fost adusa la cunoștința comunitații prin intermediul unui comunicat oficial emis de conducerea școlii.…