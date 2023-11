Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Arad au intervenit sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locomotiva, la ieșirea din localitatea Felnac catre Arad. 40 de calatori s-au autoevacuat. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere…

- Pompierii din Constanta au intervenit, sambata, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf. Nu au fost inregistrate victime.„Incendiu locomotiva, pe calea ferata din apropierea variantei Constanta Ovidiu”, anunta, sambata, ISU Constanta.…

- CFR SA anunta producerea unui incendiu la un tren de calatori in judetul Valcea.Potrivit CFR SA, mecanicul trenului R 2018, format dintr un automotor, anunta ca s a produs o degajare de fum le motor, in jurul orei 17.35. "Trenul se afla intre statiile Ionesti si Babeni, km 271 315. A fost solicitata…

- Un incendiu fara flacara vizibila a starnit alarma in randul pompierilor din București, care au intervenit de urgența cu 18 autospeciale. Misiunea de salvare a durat peste 12 ore, iar zonele din apropiere au fost in pericol, printre care, maternitatea Giulești. Potrivit primelor informații, in subsol…

- Joi dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unui bloc situat in cartierul Craiovița Noua, cel mai popular cartier al orașului Craiova. Autoritațile au fost alertate, iar pompierii au intervenit rapid pentru a stinge flacarile. Din pacate, operațiunea de stingere a focului desfașurata…

- Pompierii militari din Suceava au intervenit, joi dupa-amiaza, pentru evacuarea a sase persoane, printre care si doi copii, dintr-un bloc din municipiul Falticeni in care s-a produs un incendiu, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, incendiul…

- In dimineața zilei de 14 august, un incendiu a izbucnit la o locomotiva care circula pe ruta Oradea-Halmeu. Evenimentul a fost sesizat prin apel la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” și la fața locului au intervenit echipajele Detașamentului 2 Oradea, cu doua autospeciale…