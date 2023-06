Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” au extirpat cu succes o tumora de 6 kilograme, evolutia pacientei fiind una favorabila. „S-a practicat excizia unei formatiuni tumorale abdomino-pelvine voluminoase, cu apartenenta ovariana, la o pacienta in varsta de 54…

- Carvykti (denumirea comerciala) este un tratament care reușește sa modifice genetic celulele imunitare ale omului. El este eficace contra unei forme rare de cancer al sangelui și a fost prezentat la Conferința anuala a Societații americane de oncologie, ce a avut loc saptamana trecuta la Chicago. Potrivit…

- La Targoviște, a avut loc un exercitiu de de interventie rapida si salvare in caz de cutremur, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Basarab I” al județului Dambovița a desfașurat un exercițiu cu tema “Acțiunile structurilor responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgența generate de producerea…

- Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe drumul DN2-E85, in localitatea Secuieni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Din primele informatii, sunt persoane incarcerate. A fost activat…

- Un autoturism a fost lovit duminica seara de un tren la Roșiești, județul Vaslui, potrivit realitateadevaslui.net .In accident sunt implicate un autoturism și o garnitura de tren. Detașamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-un bloc de pe Bulevardul Ferdinand din București. Din fericire, nici o persoana nu a fost ranita.Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, focul a izbucnit intr-un apartament, intr-o camera, și s-a extins pe balconul locuinței, ceea ce a generat un fum gros.…

- O fetița de 10 ani a fost lovita pe margine șoselei de o mașina, in localitatea Valceana Dragoești. Din pacate, echipajele SMURD sosite la fața locului nu au reușit s-o salveze pe micuța. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, copila a fost gasita inconstienta…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a cerut, vineri dupa amiaza, ministrului Agriculturii Petre Daea, prezent la ședința de Guvern, sa ia masuri urgente pentru a sprijini fermierii romani, care au protestat in intreaga țara. Premierul Romaniei a solicitat solutii urgente la problemele cu care se confrunta…