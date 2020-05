„Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare a incheiat un contract de colaborare cu Telekom, prin care toate unitatile de invatamant primar, gimnazial, profesional si liceal din judetul Satu Mare pot sa utilizeze platforma informatica Adservio, pentru desfasurarea procesului de invatare on-line. Toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal vor beneficia de cate un SIM de date mobile, pentru acces gratuit la internet , pana in data de 31 august 2020″, se arata in comunicatul transmis de Inspectoratul Școlar Județean. In judetul Satu Mare, sunt aproximativ 40.000 de elevi ,…