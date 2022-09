Intermediară şi în Superliga B Miercuri seara s-a jucat și runda a treia din Superliga B Prahova, cu excepția unui singur meci, CS Blejoi II fiind nevoita sa ceara amanarea duelului cu CSO Mizil, pentru ca, la aceeași ora, echipa ”mare” juca in Cupa Romaniei. Un grup important de echipe (Mizil, Comarnic, Prahova Tg. Vechi, Unirea Cocoraștii Colț) par a se inscrie in cursa pentru cele doua locuri ”promovabile” in eșalonul de elita județean. Iata rezultatele: Carpați Mefin Sinaia – Bradetul Ștefești 3-3 CSO Blejoi II – CSO Mizil – amanat Olimpia Comarnic – Progresul Bucov 4-0 Prahova Tg. Vechi (Petrosport) – CS Scorțeni Bordeni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu excepția Seriei Nord, din Liga B Prahova, toate celelalte șase eșaloane județene de seniori și-au ”consumat” debutul, in peisajul fotbalului prahovean aparand o serie de echipe noi, Muscelul Campina, Tineretul Poiana Varbilau, Voința Calugareni sau Genessis Filipeștii de Padure alaturandu-se echipelor…

- La finele saptamanii trecute au debutat și alte doua intreceri județene, Superliga B Prahova, respectiv Superliga B 1 seria Vest, cea mai interesanta remarca fiind una… statistica. Astfel, la debutul intrecerii, niciun meci nu s-a incheiat la egalitate in cele doua eșaloane mai sus menționate! In al…

- Unagi schimba modul in care fanii sportului interacționeaza cu echipele lor favorite prin jocul Ultimate Champions, unul inovativ de tip fantasy free-to-play și play-to-earn. Superliga devine primul campionat din Estul Europei care apare in Ultimate Champions, iar echipele vor fi introduse in portofoliul…

- Vineri s-a tras țintarul ediției cu numarul 105 a Ligii 1. Din cele 16 echipe, 7 nu vor evolua acasa pe propriile stadioane. Liga 1 se pregatește de un nou sezon. Intr-un eveniment de gala, organizat la hotelul Marriott, Liga Profesionista de Fotbal a organizat celebrul țintar pentru stabilirea etapelor…

- O singura serie a mai avut jocuri de disputat, Liga B Vest, dar, chiar daca meciurile s-au jucat, caștigatoarea va fi cunoscuta de abia astazi… Motivul – meciul dintre AS Pușcași și Arizona Zalhanaua (scor 2-2, pe teren, joc in urma caruia echipa oaspete a pierdut fotoliul de lider și, implicit, promovarea…

- Atletic United a caștigat derbiul sferturilor de finala pentru Cupa Romaniei, faza județeana, scor 4-0 pe terenul celor de la Tricolorul Breaza (goluri marcate de Vintila, Țanțaru (2) și Roșu – autogol), avansand in semifinalele competiției! Alaturi de echipa lui Cristi Burlacu, merg in aceasta faza…