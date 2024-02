A trecut şi turul 2 din Cupă Asociația Județeana de Fotbal Prahova a bifat și cel de-al doilea weekend de „incalzire“, cu meciuri din Cupa Romaniei, turul 2, in care și-au facut apariția și o serie de echipe de prim eșalon județean, doar cateva formații din Liga A fiind interesate de aceasta intrecere, liderul CSO Boldești Scaieni trecand fara probleme de gruparea de eșalon inferior, din Ariceștii Rahtivani, scor 9-2. Rezultatele din turul 2: AS Avantul Cerașu – Real Boys Valenii de Munte 1-4 Flacara Malaiesti – Viitorul Cosminele 3-2 CS Brazi Popesti – CS Șirna Varnița 0-1 Viitorul Pantazi – CS Valea Calugareasca 0-5 AS… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constil International SRL a solicitat un act de urbanism de la Municipalitate. Investitia va fi realizata pe strada Comarnic din Constanta. Constil International SRL este controlata de Florin Laurentiu Stirbu.Primaria Constanta a emis pentru Constil International SRL un act de urbanism, care prevede…

- Dupa ce in primul tur al fazei județene a Cupei Romaniei a trecut cu 1-0, pe teren propriu de CS Șotrile , Sportul Campina a jucat duminica, 25 februarie, in turul secund, in deplasare, la Mislea, cu formația CS Scorțeni Mislea.

- Asociația Județeana de Fotbal Prahova a organizat primele meciuri oficiale din 2024, ”deschizatoare de drum” fiind Cupa Romaniei, unde, chiar daca inscrierea a fost opționala, destule echipe au dorit sa inceapa meciurile, Cupa fiind, desigur, mai ”utila” decat meciurile amicale specifice perioadei.…

- Fotbalul județean prahovean ”prinde viteza”, Asociația Județeana de Fotbal Prahova luand decizia de a demara mai devreme Cupa Romaniei, faza județeana. Astfel, dupa ce inscrierea s-a facut ”la cerere”, participarea in intrecere fiind opționala, meciurile din turul 1 sunt urmatoarele: Sambata, 17 februarie:…

- F.T. Politistii prahoveni au derulat, in perioada 5-6 februarie a.c., 11 acțiuni punctuale, atat in Ploiești, cat si in localitațile Valenii de Munte, Sinaia, Comarnic, Boldești-Scaeni, Urlați, Tinosu, Șirna, Manești, precum și pe drumurile naționale din județ, pentru pentru prevenirea și combaterea…

- In perioada 2 februarie – 4 februarie a.c., polițiștii prahoveni au desfașurat activitați preventive pe raza intregului județ. Astfel, au fost organizate 16 acțiuni punctuale, atat in municipiile Ploiești și Campina, dar și in localitațile Baicoi, Boldești-Scaeni, Valenii de Munte, Mizil, Cocoraștii…

- Centrul Infotrafic anunța ca, la ora 14.00, pe DN 1 Ploiești - Brașov sunt coloane de autovehicule intre stațiunile Predeal și Bușteni, precum și in localitatea Comarnic, pe sensul de coborare catre Brașov.

- Pe tot parcursul zilei de ieri, 28 noiembrie a.c., polițiștii prahoveni s-au aflat permanent in teren, desfașurand acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale, fiind luate masurile specifice impotriva celor care incalca prevederile legale, atat sub aspect contravențional cat și penal. In…