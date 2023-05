Stiri pe aceeasi tema

- Fagaraseanca Alina Bica a inceput o viața noua in Italia. Fosta șefa DIICOT, condamnata in Romania, lucreaza in pizzeria partenerului ei. Alina Bica, fosta sefa DIICOT , condamnata in Romania la patru ani de inchisoare cu executare, a fost fotografiata in timp ce vindea pizza in Italia. Ea lucreaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus rejudecarea de la zero a dosarului de coruptie in care fostul sef al ANAF Serban Pop si omul de afaceri Horia Simu au fost condamnati in prima instanta la inchisoare cu executare pentru interventii la fosta sefa a DIICOT Alina Bica, informeaza Agerpres.Pe…

