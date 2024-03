Fugara Alina Bica ar putea scăpa de închisoare. Cum fentează autpritățile fosta șefă anti-mafia Alina Bica ar putea sa se intoarca in Romania dupa ce a fost audiata prin videoconferința de catre judecatorii Curții de Apel București in dosarul de corupție in care a primit o pedeapsa de 4 ani de inchisoare. Fosta șefa a DIICOT spune ca a executat pedeapsa in Italia, iar mandatul european emis pe numele sau nu este valabil.Audierea Alinei Bica s-a desfașurat cu ușile inchise, pentru ca fosta șefa anti-mafia nu a dorit "ca presa sa participe la judecata". Ea a spus magistraților ca este urmarita de jurnaliști.Anul trecut, Alina Bica locuia intr-un oraș medieval din zona Bari, numit Altamura.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

