Interlopul Mircea Nebunu, dat în urmărire internațională, naș la o nuntă în Vaslui Deși ar fi trebuit sa fie de mult incarcerat, interlopul Mircea Nebunu sfideaza poliția și se ține de petreceri. Dat in urmarire internaționala, interlopul a fost naș la o nunta din Vaslui. Nunta mare cu interlopi și maneliști la un restaurant de la marginea municipiului Vaslui, acolo unde un cuplu din comuna Solești a decis sa faca petrecerea. Evenimentul a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, iar printre invitați s-au numarat o serie de interlopi cunoscuți in Romania dar șI maneliști. Mai mult, naș de cununie a fost Mircea Nebunu’, un interlop cautat de autoritațile din Romania pentru executarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

