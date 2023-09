Interlopul Genică Boenică a fost prins și va fi adus în țară luni dimineață Romeo Ursu, cunoscut in lumea interlopa drept Genica Boenica, a fost reținut și va fi adus inapoi in Romania pentru a-și ispași pedepsele. Acesta, in varsta de 55 de ani, a fugit din țara dupa ce a fost condamnat la inchisoare in urma mai multor condamnari. Informația privind prinderea lui Genica Boenica și planul de aducere in țara a fost confirmata de surse din cadrul G4Media. Conform comunicatului emis de Poliția Romana, la data de 18 septembrie 2023, polițiștii Direcției Investigații Criminale – I.G.P.R., cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, au pus in aplicare doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 septembrie 2023, politistii Directiei Investigatii Criminale I.G.P.R., cu sprijinul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale, au pus in executare 2 mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, emise pe numele unui barbat, in varsta de 55 de ani, din Municipiul Bucuresti.Potrivit…

- Romeo Ursu, poreclit Genica Boenica, a fost reținut și va fi adus in țara luni dimineața, conform informațiilor G4Media. Barbatul in varsta de 55 de ani a fugit din Romania dupa mai multe condamnari cu inchisoarea. Din strainatate, Boenica le trimitea mesaje pe rețelele de socializare polițiștilor.…

- In perioada 4 – 17 august a.c., polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 36 de acțiuni operative (dintre care 9 de amploare), pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate in trafic de persoane, criminalitate…

- Un barbat de 44 de ani, urmarit internațional la solicitarea autoritaților judiciare austriece, a fost depistat de polițiștii romani in Magurele, județul Ilfov. Acesta a furat din tutungerie și dintr-un magazin de bijuterii din Viena, unde a și agresat o persoana. Polițiștii Direcției de Investigații…

- Duminica dimineața, corpul neinsuflețit al unei minore a fost gasit sub o banca intr-un parc din Mangalia. Trupul a fost gasit de un barbat care mergea la cinci dimineața. Poliția din Mangalia a fost sesizata in urma unui apel primit de la un barbat care a gasit cadavrul unei fetițe sub o banca. Barbatul…

- In data de duminica, la ora locala 18:28, un cutremur cu magnitudinea 3,2 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informațiilor publicate de INCDFP. Un seism cu magnitudinea 4,2 a avut loc duminica dimineața (la ora 7:20) in zona seismica Vrancea, la o adancime de 124,2 km. Cutremurul…

- Zeci de luptatori din trupele speciale ale Poliției Romane au participat, saptamana aceasta, la un stagiu de pregatire inedit, in Tabara de la Poiana Pinului, formatori fiind polițiști israelieni din trupele SWAT. Stagiul reprezinta o premiera pentru Poliția Romana și a fost organizat la inițiativa…

- „Negocieri pana la epuizarea agresorului”, aceasta a fost strategia adoptata de polițiștii care au intervenit in cazul celor doi muncitori din Onești uciși pe 1 martie 2021, dupa ce au fost sechestrați de fostul proprietar al apartamentului in care lucrau. Aproape șase ore au durat negocierile. Intr-un…