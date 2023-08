Anaser Duduianu, interlopul care se intalnea noaptea, prin curtea bisericii, cu șeful IGPR și cu șeful Poliției Capitalei pentru a organiza funeraliile cu mii de interlopi indoliați stranși la catafalcul lui Emi Pian, in plina pandemie, in timp ce platitorii de taxe stateau ca proștii inchiși in case din pricina pandemiei, a „picat” in mainile agenților federali din SUA și probabil va spune tot ce știe, pentru a redeveni un om liber.