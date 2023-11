Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti, la 23 martie 2023, informeaza Administratia Prezidentiala. Acordul in cauza prevede…

- La incheierea ședinței de guvern, Ministrul Justiției a anunțat ca s-a aprobat o Hotarare de Guvern care impune extinderea numarului maxim de poziții disponibile pentru DIICOT. „Vorbim de un numar de 50 de posturi in total, din care 25 sunt de procurori, 20 de grefieri, 5 posturi pentru personal economic…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca „singura rugaminte” a presedintelui Volodimir Zelenski a fost ca Romania sa ajute Ucraina la fel cum a facut-o si pana acum. „O singura rugaminte a avut presedintele Zelenski: sa ajutam Ucraina cum am facut-o si pana acum. Si, dupa cum vedeti, exista deja…

- O cetațeana ucraineana a fost arestata preventiv pentru comiterea mai multor furturi in orașul Iași. Aceasta a fost prinsa in timp ce sustragea portofelele mai multor persoane, cu un prejudiciu estimat intre 200 și 4.000 de lei. Ucraineanca fusese anterior cercetata și trimisa in judecata pentru infracțiuni…

- Cand vor purtea calatori romanii fara viza in SUA: Ambasadorul Statelor Unite in Romania a anunțat data Cand vor purtea calatori romanii fara viza in SUA: Ambasadorul Statelor Unite in Romania a anunțat data Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la București, a anunțat cand ar putea calatori romanii in…

